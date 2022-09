Presidente de convenção evangélica renuncia após apoio a Lula

O pastor diz que não esperava condenação de seus pares, uma vez que, quando declarou apoio a Lula em evento com o petista, em São Gonçalo, no último dia 9, falou em caráter pessoal e não em nome da Convenção Batista Carioca.

“Estava em um clube, em um evento político, com cidadãos e cidadãs de variados matizes de fé e ideologias (…) Por isso, me parece fácil concluir que o problema nunca esteve em ser apresentado como Presidente da CBC, e muito menos no conteúdo da minha fala como cidadão, e sim para quem eu falei”.

E completou: “Digo isto porque ao longo dos últimos doze anos, de maneira geral, os batista convencionais não condenaram pronunciamentos contra alguns partidos políticos e seus quadros. Antes permitiram acenos ao espectro político mais à direita, tolerando inclusive a fala presidencial em Assembleia. Tampouco condenaram o apoio de líderes denominacionais a candidatos”.

Metrópoles