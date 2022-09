Prêmio Internacional de Violino Fritz Kreisler é conquistado por Brasileiro de 17 anos

- Publicidade -

Aos 17 anos, o brasileiro Guido Felipe Sant’Anna venceu a edição 2022 do Prêmio Internacional de Violino Fritz Kreisler, realizada no domingo (25), na Áustria.

Guido concorreu com o israelense Michael Shaham e a japonesa Rino Yoshimoto e ganhou com uma apresentação do “Concerto para Violino em Ré Maior, op. 77”, composto por Johannes Brahms.

Com o primeiro lugar, o jovem brasileiro será premiado com:

Concertos na Orquestra Sinfônica Nacional da Lituânia e na Orquestra de Câmara Lituana;

Participação na temporada 2022/2023 da Sociedade Filarmônica Estatal Nizhny Novgorod;

Concertos na Orquestra Sinfônica Siciliana em Palermo, na Itália;

Turnê pela Ásia oferecida pela World Culture Networks (WCN).

Além disso, o vencedor poderá gravar um CD com a NAXOS — a principal gravadora de música clássica do mundo.

Guido Sant’Anna começou a praticar violino aos 5 anos. Dois anos depois, estreava em um concerto solo com orquestra de câmara.

Aos 12 anos, em abril de 2018, alcançou um feito histórico: foi o primeiro brasileiro ou sul-americano convidado para o Concurso Menuhin em Genebra. Na ocasião, Guido levou para casa o sexto prêmio, o prêmio do público e o prêmio de música de câmara.

Fonte/ CNN BRASIL