Premier League retorna com jogos adiados por funeral de Elizabeth II

O campeonato mais equilibrado do mundo retorna neste final de semana. Após a sétima rodada rodada ter sido adiada devido à morte da Rainha Elizabeth II, a Premier League volta para sua oitava rodada, que ainda terá jogos adiados em decorrência do funeral da monarca.

Os jogos Chelsea x Liverpool, Manchester United x Leeds e Brighton x Crystal Palace não serão realizados.

Mas tem muita disputa em todas as partes da tabela. No topo, o Arsenal tenta se defender das investidas de Manchester City e do Tottenham. Tem equipe tentando entrar no G-4 e tem time brigando para sair e não entrar na zona do rebaixamento.

A rodada começou nessa sexta-feira (16/9), com Nottingham Forest, West Ham e o Leicester, lanterna com um ponto somado, na zona da degola. O Nottingham jogou contra o Fulham, perdeu e segue no Z-3. O West Ham joga neste domingo (16/9), contra o Everton, fora de casa.

E o lanterninha Leicester tem jogo duríssimo contra o Tottenham, também na casa do adversário.

Para manter a ponta

Líder do campeonato, o Arsenal não terá vida fácil na rodada. O time de Londres enfrenta o Brentford, no domingo (17/9), abrindo os jogos do dia, às 8h (horário de Brasília). Um dia antes, o City, do fenômeno Haaland e do técnico Pep Guardiola, entra em campo contra o Wolverhampton às 8h30, para tentar vencer e colocar pressão nos gunners.

Na terceira colocação, o Tottenham tem a vida mais fácil dos líderes e recebe o desesperado Leicester, lanterna e que ainda não venceu no certame inglês. Os spurs jogam às 13h30 (horário de Brasília).

