Premiê britânica diz que todo o país está preocupado com a saúde da rainha Elizabeth

Primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss admitiu a “profunda preocupação” com o quadro de saúde da rainha Elizabeth II. Aos 96 anos, ela está sendo monitorada por médicos após apresentar complicações de saúde.

“O país inteiro está profundamente preocupado com as notícias vindas do Palácio de Buckingham. Meus pensamentos – e os pensamentos de todo mundo pelo Reino Unido – estão com Sua Majestade, a Rainha, e toda a família dela neste momento“, escreveu no Twitter.

A rainha foi colocada sob supervisão após seus médicos ficarem preocupados com sua saúde, informou nesta quinta-feira (8) o Palácio de Buckingham.

No dia anterior (7), a rainha teve de cancelar uma reunião virtual planejada com ministros, pois foi aconselhada a repousar.

De acordo com a agência de notícias Reuters, após notícias sobre a saúde da rainha, o príncipe Charles, filho de Elizabeth II, e seu neto, o príncipe William, viajaram para a residência dela no Castelo de Balmoral, na Escócia.

Fonte: Yahoo!