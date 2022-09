Prejuízos: Temporal deixa rastro de destruição e moradora fica ferida no bairro Boa Vista

- Publicidade -

As chuvas e os fortes ventos que chegaram em Rio Branco na tarde desta quarta-feira (14), causaram vários prejuízos a uma moradora do bairro Boa Vista, rua Beija Flor.

A senhora Maria José Alves Gomes, de 48 anos, teve o teto da sua residência totalmente destruído pelos ventos. A estrutura desabou e atingiu Maria, que estavam na residência no momento do temporal.

Uma viatura do SAMU foi acionada para socorrer a mulher no local, e depois a encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento da Sobral (UPA), onde deu entrada com forte dores lombares e um hematoma na cabeça.

Um vídeo gravado por um morador, mostra a casa totalmente revirada por conta da destruição que a tempestade causou. Todos os cômodos da casa, os móveis e eletrodomésticos foram danificados por conta da chuva, apenas a área de serviço ficou intacta.

No quintal da residência é possível ver o rastro da destruição por todos os lados. Tijolos, madeiras e PVCs jogados no interior da casa e na área externa do imóvel.

Veja o vídeo: