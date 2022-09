Prefeitura de Rio Branco trata sobre saúde mental atravéz de projeto que trás desde espetáculos de danças até a presença de psicólogos

- Publicidade -

Financiado pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e do Edital do Fundo Municipal de Cultura 01/2021, Área de Arte, estreou na última quinta-feira, 01 de setembro, na Usina de Artes João Donato, o espetáculo de dança “Renascer”. Além do espetáculo, a estreia contou com uma roda de conversa com a psicóloga Maisa Naluy sobre ansiedade e um bate papo com o diretor e coreógrafo Henrique Queiroz.

Presentes na estreia, o diretor-presidente da FGB, Pedro Aragão e a diretora de Direitos Humanos da SASDH, Rila Freze, aprovaram o espetáculo que trata sobre um tema importante alinhado ao mês de setembro.

“Financiada através da Lei de Incentivo à Cultura do município de Rio Branco, a peça representa fatos de uma vida real, tratando da ansiedade. É um tema importante neste mês de setembro, onde promovemos políticas de prevenção ao suicídio”, destacou Pedro.

O diretor da peça, Henrique Queiroz, falou sobre a importância do incentivo à cultura por parte da gestão municipal.

“Os editais são tudo o que temos, principalmente aqui no nosso estado, onde não temos a parceria com empresas que financiem cultura. Então sem os editais da Prefeitura nós não conseguiríamos levar o espetáculo ao público e fomentar assuntos tão importantes” afirma Henrique.

O projeto, de autoria da Associação Teatro Candeeiro, seguirá em cartaz entre os dias 1 a 4 e 9 a 18 de setembro, sempre às 19h30 na Usina de Artes João Donato de forma gratuita. Os integrantes do projeto ressaltam ainda que nos dias de apresentação estarão recebendo doações para o abrigo de doguinhos de Isabela Macowski.

Sinopse:

RENASCER tem o objetivo de fazer com que o público transborde sua emoção assistindo o corpo do outro em movimento. É um relato baseado em uma experiência pessoal executado de forma artística, intensa e sincera, que busca, sobretudo, despertar a atenção de quem assiste para uma questão de saúde.

Fonte/ ASCOM Prefeitura de Rio Branco