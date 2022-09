Prefeitura de Rio Branco pavimenta ruas do bairro Wanderley Dantas com asfalto e sinalização

- Publicidade -

A prefeitura de Rio Branco, por meio da empresa municipal de Urbanização (Emurb), entregou nesta quinta-feira (01) mais uma obra de pavimentação asfáltica na cidade.

Desta vez o bairro contemplado foi o Wanderley Dantas. A rua Idelfonso Almeida, que tem mais de 530 metros, recebeu toda infraestrutura com recapeamento asfáltico e pintura. A obra é de um convênio da Caixa Econômica Federal.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do engenheiro José Assis, diretor presidente da Emurb, esteve no local para conferir os trabalhos. Ele disse que não tem coisa melhor no mundo, do que servir à população.

“Não tem coisa melhor do que poder servir e é o que nós estamos fazendo e é o que todo político deveria fazer, servir a sociedade e não enriquecer com a política”, desabafou Tião Bocalom.

A moradora Cleide de Souza, com um celular na mão, gravou um vídeo agradecendo o prefeito por ter agora, segundo ela, uma rua pavimentada.

“A gente estava com a rua esburacada há bastante tempo. Não tínhamos mais dignidade de sentar na calçada, pois só tomávamos poeira”, informou.

O diretor presidente da Emurb ressaltou que essa rua estava quase intrafegável e que passou por um trabalho geral, desde remendo profundo a recapeamento com asfalto e pintura.

” Nós dividimos o serviço em três etapas. Fizemos uma recuperação dos pontos específicos, com remendo profundo, depois recuperamos todo sistema de drenagem de esgoto e por último, fizemos recuperação geral dela, que dá pouco mais de 500 metros”, conclui.

Galeria de Imagens:

(Fotos: Evandro Derze/Assecom)

Fonte: Assecom – Prefeitura de Rio Branco