Prefeitura de Rio Branco age rapidamente e resolve problema de adutora rompida 

O rompimento de uma adutora de 400 mm, na manhã desta quarta-feira (31), na BR 364, em frente a Uninorte, interrompeu o abastecimento de água em pelo menos 15 bairros da parte alta da capital acreana.

Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água de Esgoto de Rio Branco (Saerb) fez a intervenção no local. A equipe de vazamento e desperdício de água, começou os trabalhos ainda pela manhã. A previsão é que após a troca do cano, o fornecimento de água volte ao normal, em aproximadamente 6 horas.

O diretor presidente do Saerb, Enoque Pereira, informou que estão fazendo planejamentos para instalar alguns equipamentos, entre eles as chamadas ventosas, para evitar prejuízos, tanto para a prefeitura quanto para a população.

“A função dessas ventosas é expulsar o ar que fica dentro das adutoras, evitando assim que essas adutoras se rompam”, concluiu o presidente.

Fonte: Assecom – Prefeitura de Rio Branco