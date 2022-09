Prefeito de Rio Branco se reúne com diretora da Google Brasil em busca de melhorias na Educação da capital

- Publicidade -

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do diretor de Tecnologia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Tecnologia, Turismo e Inovação (SDTI), Manoel de Jesus, foi recebido, nesta quarta-feira (14), no Escritório Google Brasil – SP, para tratar sobre parcerias para projetos governamentais.

O prefeito explicou o motivo da visita à multinacional:

“Viemos em busca de soluções para que a gente possa melhorar o aprendizado das nossas crianças, já que nós compramos notebooks para os professores, tablets para os alunos, computadores para as escolas, fechamos uma rede de cabeamento em todas as nossas unidades, para que se tenha qualidade de internet. Então, viemos aqui na Google para ver o que tem de bom. E tem muita coisa boa”, afirmou.

Marici Marchine, diretora do Google For Education Brasil, mencionou sobre a parceria promissora entre a multinacional e a capital acreana.

“Temos trabalhado uma série de soluções que ajudam o ensino e aprendizagem, através do uso de ferramentas tecnológicas. Então, junto com essa parceria com Rio Branco, o Google vai chegar no Acre”.

Tião Bocalom disse que é hora de muito trabalho para tentar recuperar parte do tempo perdido.

“Se Deus quiser, vamos recuperar parte do tempo perdido e avançar mais ainda, porque nós queremos educação de qualidade em Rio Branco”, concluiu.