Povo escoceses vão às ruas em vigília diante de caixão de rainha Elizabeth 2ª

- Publicidade -

Multidões se aglomeram na Royal Mile, avenida no centro de Edimburgo, na Escócia, nesta segunda-feira (12), com a chegada do caixão da rainha Elizabeth 2ª, que morreu na última quinta-feira (8) aos 96 anos

Horas antes da procissão começar, os escoceses já aguardavam o início vigília que homenageia a monarca britânica, a qual ficou sete décadas no trono

Durante vigília em Edimburgo, o caixão que transporta o corpo da rainha Elizabeth 2ª é acompanhado por guardas escoceses

O rei Charles 3º fez o primeiro discurso ao parlamento britânico nesta segunda-feira antes de seguir para a Escócia, onde caminhou em procissão com outros membros da realeza atrás do caixão de Elizabeth 2ª do Palácio de Holyroodhouse

A nova rainha consorte, Camilla Parker, acompanhou o marido e também irá participar do serviço de Ação de Graças pela vida da rainha Elizabeth 2ª na Catedral de St. Giles

A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, também participou da homenagem à monarca britânica na catedral

A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, também chegou à Catedral de St. Giles para vigília em memória de Elizabeth 2ª

Fonte: R7