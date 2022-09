Possíveis ameaças às eleições do ano de 2022 são elencadas pela ABIN

- Publicidade -

O Plano Estratégico para a Segurança Institucional das Eleições 2022, elaborado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin), considera a possibilidade de interferências externas, ataques cibernéticos, terrorismo e ações contrárias ao Estado Democrático de Direito como principais ameaças ao pleito deste ano.

O documento, que a reportagem teve acesso, tem caráter reservado. Nele, os integrantes da agência são orientados a “identificar e neutralizar ações que afetem o processo eleitoral”.

O plano também define limites para atuação dos agentes e deixa claro que o trabalho “não envolve o monitoramento da sistemática de votação, nem a análise de resultados eleitorais”.

Isso significa que ao considerar a possibilidade de ataques cibernéticos, a Abin não faz referência às urnas eletrônicas. As considerações dizem respeito a ações criminosas, em ambiente virtual, com potencial de influenciar o voto do eleitor.

Procurada, a assessoria de comunicação da Abin confirmou os eixos de atuação nas eleições deste ano e a existência de um documento com orientações sobre o trabalho a ser feito durante o pleito.

“O plano está organizado em linhas de análise, que congregam as principais linhas de atuação e explicitam o escopo e o não-escopo de trabalho, o qual poderá ser atualizado e adaptado ao longo da execução do plano”, afirma.

A Abin acrescenta, ainda, que tanto a Agência quanto os órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) têm tido participação ativa na garantia da segurança do processo eleitoral, na preservação dos valores democráticos e na defesa da soberania nacional.

“A agência exerce função de assessoramento em temas de impacto no processo decisório nacional, definidas na Política Nacional de Inteligência”, finaliza o texto.

Fonte/ CNN BRSIL