Portugal é o destino internacional mais buscado pelos brasileiros

Segundo um recente levantamento realizado pelo ViajaNet, agência virtual de turismo, que mapeou quais são os destinos internacionais mais buscados pelos turistas brasileiros no período pré e durante a pandemia do novo coronavírus, Portugal assume, com folga, a liderança.

A pesquisa, que analisou as buscas entre abril de 2019 e março de 2022, também destacou que, em seguida, aparecem Orlando, nos EUA e Argentina, na América do Sul, respectivamente, também fazendo parte das opções de destinos mais procurados nos últimos 24 meses pelas pessoas que viajam de avião.

Para o head of marketing do ViajaNet, Gustavo Mariotto, a crise sanitária impulsionada pela Covid-19 e as mudanças nos hábitos dos consumidores são alguns dos motivos para a queda no volume de buscas por viagens internacionais. “Uma grande parcela mais cautelosa das pessoas estão dando preferência por destinos nacionais, deslocamentos de curta duração, que ofereçam mais contato com a natureza e boas condições para trabalhar a distância. Uma das justificativas para o país europeu assumir a primeira posição nas consultas é a possibilidade de oferecer visto e regularização para os visitantes que desejam entrar no país para trabalhar remotamente”, destaca.

Confira abaixo a média do volume de buscas de abril de 2019 até março de 2021 para as quatro destinos:

Destinos / Média

Portugal / 33.100

Orlando (EUA) / 9.900

Argentina / 5.400

Análise de comportamento dos viajantes

O monitoramento da agência virtual apurou ainda o interesse de busca por Portugal nos últimos 5 anos e foi possível observar as oscilações de comportamento dos turistas. Vale destacar que, em todos os destinos do ranking, houve uma queda no ano passado, em função do início das medidas restritivas de isolamento social devido à Covid-19.

O país europeu registrou crescimento nas pesquisas ao longo dos anos de 2018 e 2019 e teve uma redução a partir de 2020.

