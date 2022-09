Porto Rico em alerta: furacão se aproxima do país e alerta é emitido antes da chegada da grande tempestade tropical ‘fiona’

- Publicidade -

A tempestade tropical Fiona está prestes a atingir as Ilhas Virgens e Porto Rico nesta sábado (17), representando uma ameaça significativa de inundação e deslizamento de terra para o maior território dos Estados Unidos, dizem os meteorologistas.

Um alerta de furacão foi emitido no sábado para Porto Rico, refletindo a crença dos meteorologistas de que a tempestade poderá formar um furacão, com ventos sustentados de pelo menos 120 km/h, no momento em que estiver perto ou sobre a ilha no domingo à noite. Enquanto isso, os relógios de furacão estão em vigor nas Ilhas Virgens Americanas e em partes da República Dominicana, disse o Centro Nacional de Furacões.

“Espera-se que o Fiona se mova perto ou ao sul das Ilhas Virgens (sábado) à noite, se aproxime de Porto Rico (sábado à noite) e se mova perto ou sobre Porto Rico no domingo à noite” antes de se mover perto da República Dominicana na segunda-feira, o furacão centro disse.

A maior ameaça de Fiona é da chuva que deve cair em Porto Rico de 300-400 milímetros, com 508 mm em áreas isoladas, dizem os meteorologistas.

“Essas chuvas provavelmente produzirão inundações repentinas e urbanas, juntamente com deslizamentos de terra em áreas de terreno mais alto, particularmente no sul e leste de Porto Rico e no leste da República Dominicana”, disse o centro de furacões.

Fiona, que atingiu Guadalupe e outras ilhas do nordeste do Caribe com fortes chuvas e ventos fortes na sexta-feira (16), e no início do sábado, estava centrada no Caribe, cerca de 209 quilômetros a sudeste de St. Croix, nas Ilhas Virgens Americanas, às 12h (horário de Brasília) deste sábado, o NHC disse.

Teve ventos máximos sustentados de 96 km/h, abaixo do limite de 120 km/h para um furacão de categoria 1, embora o fortalecimento seja esperado à medida que o fim de semana avança. As condições de tempestade tropical, incluindo ventos de pelo menos 62km/h, devem atingir os EUA e as Ilhas Virgens Britânicas a partir da tarde de sábado e se espalhar por Porto Rico na noite de sábado.

Condições de furacão eram esperadas em Porto Rico no domingo e domingo à noite, e são possíveis nas Ilhas Virgens Americanas na noite de sábado, disse o centro de furacões.

A tempestade também pode estar com força de furacão quando passar sobre ou perto da República Dominicana na segunda-feira, disseram meteorologistas.

Fiona se tornou uma tempestade tropical sobre o Atlântico na quarta-feira antes de entrar no leste do Caribe na sexta.

Expectativa de chuva forte

Aqui está a quantidade de chuva esperada em cada local, de acordo com o centro de furacões:

Esta é a primeira vez em mais de três anos que Porto Rico recebe um alerta ou alerta de furacão. A última vez foi em agosto de 2019, quando o furacão Dorian passou pela ilha como uma tempestade de categoria 1.

Algumas tempestades tropicais passaram pela ilha desde então, mas Dorian foi a última tempestade com força de furacão a passar dentro de 80 km, disseram meteorologistas.

Fonte/ CNN BRASIL