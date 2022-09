Porteira é agredida por morador de prédio; Veja vídeo

- Publicidade -

Uma porteira de um prédio foi agredida por um morador no bairro Flamengo, Rio de Janeiro. A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com hematomas pelo corpo.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o morador Ronaldo Wilken parte para cima de Joyce Santos. Ele desfere tapas no rosto da mulher e também a chuta. Neste momento, outro residente do prédio entra com um cachorro e tenta apartar o ataque.

Assista ao vídeo:

Uma porteira de um prédio foi agredida por um morador no bairro Flamengo, Rio de Janeiro. A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com hematomas pelo corpo. pic.twitter.com/CJANqsi0cv — O Tempo (@otempo) September 30, 2022

Segundo informações de Joyce dados ao G1, não foi a primeira agressão sofrida por ela no prédio. Outro morador teria a assediado sexualmente e, na ocasião, ela não recebeu apoio nem do síndico, nem da polícia. “Fiz uma denúncia de assédio e ninguém me ouviu, ninguém fez nada. Eu tive que ser agredida gravemente no trabalho e não fizeram nada. Estão esperando o que? Já chegou ao extremo”, diz a vítima.

Joyce contou que o morador que a agrediu tem raiva dela porque a mãe e os irmão também já trabalharam no local e isso o incomodava. “Ele acha errado o antigo síndico ter colocado os filhos da empregada pra trabalhar no prédio. Ele fala que tinha tirado meus irmãos e que a próxima seria eu”, contou a porteira.

Depois de sair da UPA, Joyce foi para delegacia registrar a agressão. Mesmo aparecendo no vídeo, o morador Ronaldo Wilken nega ter agredido a mulher.