Porta voz da Casa Branca diz, que governo americano vai monitorar eleições no Brasil

Os Estados Unidos vão monitorar com grande interesse as eleições no Brasil, disse nesta quarta-feira (7) a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

“Os EUA confiam na força das instituições democráticas brasileiras, o Brasil tem um histórico de eleições livres e justas, conduzidas com transparência e altos níveis de participação dos eleitores”, disse ela.

Ela afirmou que o governo americano vai acompanhar as eleições brasileiras com a expectativa de que serão conduzidas de forma livre e justa e que as instituições relevantes vão agir de acordo com as regras constitucionais brasileiras.

A porta-voz afirmou também que o sistema eleitoral brasileiro é capaz e já foi testado, e que as instituições democráticas brasileiras são um modelo “para os países do hemisfério e do mundo”.