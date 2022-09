Por se recusar a limpar as fezes de seu cachorro, mulher é multada em R$6 mil

- Publicidade -

Uma mulher de 48 anos recebeu uma multa no valor de £ 1.038 (cerca de R$6000) pela prefeitura de sua cidade, por não limpar as fezes de cachorro em seu jardim. Segundo relatos, moradores da cidade de Durham, na Carolina do Norte (EUA), denunciaram Alison Dawson pelo mau cheiro na vizinha devido a sujeira da residência.

Em entrevista ao jornal Daily Star, um porta-voz do Conselho de Proteção Comunitária disse que a mulher foi processada por cumprir um aviso que exigia que ela removesse resíduos e fezes de cachorro de seu quintal.

“Alison Dawson ignorou os avisos para remover o lixo do quintal de sua propriedade. Agora deverá pagar um total de £ 1.038 em multas e despesas processuais.”

Imagens divulgadas pelas redes sociais mostram excrementos, lixo e uma geladeira velha, no quintal da mulher.

De acordo com a imprensa local, moradores alegam que mesmo com a multa ainda há fezes no jardim de Alison Dawson.

“É como viver perto de um esgoto a céu aberto. Que tipo de pessoa deixa cocô de cachorro em todos os lugares?”, declarou um morador ao Daily Star.

Em depoimento à polícia, Alison Dawson declarou que tinha acabado de perder o melhor amigo e que não tinha condições de cuidar do jardim.

“Era a última coisa em minha mente. É meu quintal, e eles são meus cachorros”, relatou.