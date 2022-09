Por R$ 1,3 bilhão o apartamento mais alto do mundo está a venda

- Publicidade -

O imóvel de 1.625 m² está localizado no topo do prédio residencial, considerado o mais alto do mundo e que tem 131 andares.

As unidades residenciais, presentes a partir do 32° andar, começam a ser vendidas por US$ 6,5 milhões, pouco mais de R$ R$ 34 milhões, e contêm tamanhos variados, que vão de um a quatro quartos com janelas do piso ao teto.

A arquitetura do edifício, que permite vistas exuberantes para o Central Park e para Manhattan, ficou a cargo do escritório Adrian Smith + Gordon Gill Architecture.

Visando um estilo minimalista na fachada e áreas externas, Gill, um dos sócios do estúdio, aponta que “a estética exterior foi concebida para uma elegância sob medida”.

Ao todo, o edifício conta com 179 apartamento de altíssimo luxo, decorados pela Rottet Studio, empresa de arquitetura e design especializada na chamada “arte do minimalismo chique”.

Aqueles que moram no edifício residencial têm acesso ao clube privado Central Park Club, que conta com 4.600 m² distribuídos entre três andares. Nesse espaço, o residente pode usufruir de cozinhas comandadas por chefs com estrelas Michelin, além de poder frequentar salão de festa exclusivo, spa, academia, quadras esportivas, piscinas e bar.

Segundo a companhia que está por trás do prédio, a Extell Development Company, o Central Park Tower será um “pontapé” para o retorno dos condomínios de luxo.

Fonte/ Portal Yahoo.com