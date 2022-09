Por não aceitar fim do relacionamento, mulher tenta desenterrar o ex de cemitério

- Publicidade -

Uma mulher registrou uma ocorrência por violação de sepultura, após a ex-esposa do sobrinho, uma jovem, de 21 anos, tentar desenterrar o corpo do rapaz, que havia sido enterrado no dia anterior, por não aceitar o fim do relacionamento e a morte dele. O caso aconteceu em Corumbá, cidade a 419 km de Campo grande.

Era manhã de domingo (4) quando a tia do rapaz sepultado no Cemitério Santa Cruz recebeu uma ligação do zelador do local afirmando que havia uma mulher tentando desenterrar o corpo de seu sobrinho. A jovem estava cavando e destruindo a corando e plantas da sepultura. Ao lado dela havia ainda uma garrafa de Vodka.

O zelador ajeitou a sepultura e impediu que a mulher continuasse. Em seguida, ligou para a tia do rapaz. Chegando ao local, a mulher reconheceu a jovem como ex-esposa do sobrinho. À polícia, ela disse que que o casal estava separado desde maio deste ano, mas que a menina não aceitava o fim do relacionamento.

O sobrinho faleceu durante tratamento de insuficiência renal e foi sepultado no dia (3). A tia e seu esposo levaram a ex-sobrinha em casa e ficaram sabendo pela mãe da jovem que ela havia tentado suicídio quando soube da morte do ex e que teme outra tentativa, pois a filha estava muito alterada e embriagada.