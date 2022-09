Por não aceitar fim de relacionamento, mulher quebra vidros e urina dentro do carro de ex-namorado

- Publicidade -

Um homem de 45 anos teve o carro quebrado pela ex-namorada na noite deste sábado (10/9), no bairro Nova Lima, em Campo Grande (MS). A antiga companheira teria urinado no banco do carro da vítima.

À polícia, o homem contou que há três meses é ameaçado pela ex-namorada, que não até hoje não aceitou o fim do relacionamento.

A mulher tentou tomar a chave do carro da vítima e começou a agredir o ex-namorado. Sem sucesso, ela quebrou o vidro do carro e urinou no banco da frente. O nome da vítima e da suspeita em fazer as ameaças ainda não foi divulgado. Mais informações sobre o caso no site Topmídia News