Por mais de 12 horas, homem matém enteado de 7 anos refém

Por não aceitar o fim do relacionamento, um homem fez a ex-namorada, de 25 anos, e o filho dela, de 7 anos, e um amigo da família, de 23, reféns, nesta quarta-feira (21), no bairro Parque São Pedro, em Venda Nova, região norte de Belo Horizonte.

A mulher conseguiu fugir, mas as outras duas vítimas estão presas com o suspeito desde às 18h.

Leandro Mendes, de 39 anos, invadiu a casa da ex, quando ela estava acompanhada de um amigo da família. O rapaz foi rendido por Leandro e está sob a mira de um revólver com o menino.

Há mais de 12 horas, policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) negociam a liberação das vítimas. O entorno da casa está cercado para evitar uma eventual fuga do suspeito.

Os ex-namorados, que são primos, teriam se separado há dois anos. No entanto, o homem não aceita o fim do relacionamento, segundo testemunhas. Ele tem passagem pela polícia por matar uma outra ex-companheira e estaria em liberdade condicional.

Daniela Félix, de 43 anos, mãe do homem mantido refém com a criança, disse a uma reportagem local, que as famílias das vítimas vivem momentos de tensão desde a noite de quarta.

“É angustiante, o tempo vai passando e não recebemos nenhuma notícia. Só quero ver meu filho”, disse.

Sidney Xavier, pai do menino, que estava trabalhando no momento em que o homem invadiu a casa, contou à imprensa local que recebeu um telefonema da mãe da criança. Ela estava desesperada.

“Vim correndo. A única notícia que eu tenho aqui é que o padrasto está ameaçando, que se (alguém) entrasse lá ia matar todo mundo”, contou o motorista.

Fonte/ Portal Yahoo.com