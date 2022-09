Por causa do aumento da conta de luz, homem mata ex-mulher e enteado

- Publicidade -

Um homem matou a tiros sua ex-mulher e seu enteado após uma discussão por causa do aumento da conta de luz. O suspeito ficou furioso depois de descobrir que as vítimas cortaram um cadeado que ele instalou na caixa elétrica para evitar que acumulassem uma conta de luz alta. O caso aconteceu no domingo (25), na Flórida.

O suposto autor do crime, Michael Williams, de 47 anos, teria atirado com duas crianças no imóvel. Os pequenos, de 5 e 6 anos, eram filhos do enteado que foi atingido.

“Michael estava chateado por sentir que eles estavam deixando as luzes acesas na casa, e ele foi e colocou um cadeado na caixa do lado de fora da casa, que Marsha Ebanks-Williams, de 48 anos, e seu filho Robert Adams, de 28 anos, cortaram”, disse o vice-chefe da polícia Brian Henderson.

Michael e Marsha estavam separados mas ainda dividiam a mesma casa, depois do divórcio pretendiam vendê-la, publicou o New York Post.

A ficha criminal de Michael inclui alegações de abuso infantil, violência doméstica e agressão a um policial, disseram as autoridades.