Por causa de sexo barulhento do filho, mãe é multada em R$ 1,7 mil

As mães sempre alertam que elas eventualmente responderão judicialmente por algum deslize dos filhos. Um caso assim aconteceu com Kristin Morgan, uma mulher de 41 anos que mora em Wrexham, País de Gales.

Ela recebeu uma multa de 300 libras (equivalente a R$ 1.700) depois que vizinhos reclamaram de barulhos sexuais altos que “soavam como um filme pornô”. Ela aceitou pagar o valor. No entanto, a culpa não era dela, mas sim do seu filho.

Segundo o jornal Daily Mail, a galesa, que é mãe solo, admitiu que os barulhos vinham de seu apartamento, mas que foram produzidos pelo filho e a namorada, cujas idades não foram reveladas.

Os berros aconteciam na madrugada ou pela manhã, entre dezembro de 2021 até abril deste ano. Antes de entrarem na Justiça, os vizinhos tentaram resolver a situação amigavelmente com Kristin, mas os gemidos não pararam.

O filho de Kristin, reconheceu no tribunal que a situação “saiu de controle”, desculpando-se com os vizinhos. A mulher declarou que pretende instalar materiais de isolamento acústico no quarto do filho.