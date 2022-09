Por causa de motocicleta, enteado ataca padrasto a machadadas

- Publicidade -

O crime aconteceu na quarta-feira (07) em uma propriedade rural no distrito de Extrema, em Porto Velho (RO).

Um homem de 51 anos foi socorrido às pressas ao hospital após ser atacado a golpes de machado pelo enteado.

A vítima informou que o enteado chegou pedindo a moto emprestada e como negou o acusado furioso partiu para a violência.

Ele se armou com um machado e atacou o padrasto com vários golpes em diferentes partes do corpo.

Após o crime o agressor fugiu. Devido o estado grave, a vítima foi transferida às pressas para um hospital em Rio Branco (AC). A Polícia Civil está responsável pelas investigações.