Ponte desaba e caminhão cai dentro de buraco no Ramal do Baiano

Na sexta-feira (23) uma ponte desabou no Ramal do Baiano, na zona rural de Plácido de Castro, interior do Acre. Com a madeira apodrecida, a ponte não suportou o peso do veículo e se despedaçou.

O motorista, felizmente, sofreu apenas ferimentos leves. No entanto, a caçamba ficou com várias avarias. A ponte já via apresentando problemas há vários meses, mas a prefeitura do município não intervir a tempo.

Na região, o que a prefeitura tem feito é apenas a raspagem dos ramais, o que com a chegada das chuvas deve piorar ainda mais a trafegabilidade dos produtores rurais que alegam terem sido esquecidos pela gestão pública municipal.

“Essa ponte já estava podre faz tempo. Uma hora ou outra ela ia cair. A prefeitura talvez agora faça outra. Isso é uma falta de respeito com os agricultores. Aqui é passagem de ônibus escolar. Já pensou se o ônibus carregado com estudante tivesse se envolvido nesse acidente. Poderia ter acontecido uma tragédia”, relatou um morador do ramal.

Fonte: Folha do Acre