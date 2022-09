Policial penal que aparece em vídeo agredindo mulher em hotel vai ser investigado pela DGAP

- Publicidade -

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou neste domingo (25) que vai apurar o caso de um policial penal que foi filmado batendo em uma mulher em um quarto de hotel no Rio de Janeiro.

O homem foi autuado nos crimes contra a mulher previstos na lei Maria da Penha e liberado após pagar fiança.

As imagens obtidas pelo g1 RJ mostram quando Rildson Querino Brandão está em pé, sem camisa, enquanto uma mulher está sentada e encolhida contra a parede, próximo à sacada do quarto de hotel.

Até a última atualização desta reportagem, o g1 não conseguiu localizar a defesa de Rildson para que se posicionasse diante do caso.

O homem no vídeo aparece agredindo a mulher, que inicialmente só aparece com as pernas no vídeo. “Você não foi chamar os outros aqui? Não foi fazer m$rda? Agora você vai pagar”.

“Por favor, para”, diz a mulher, que logo é agarrada por trás, e depois começa a gritar pedindo socorro.

Em nota ao g1 Goiás, a DGAP informou que o policial estava de folga e não portava armamento do estado. Disse também que não compactua com desvios de conduta, que pocedimentos administrativos serão abertos e que o fato será apurado pela Corregedoria Setorial da Polícia Penal (nota na íntegra abaixo).

Nota da DGAP

A Superintendência de Segurança Penitenciária da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária informa:

-A instituição acompanha o caso envolvendo um policial penal do Estado de Goiás, ocorrido neste final de semana, no Rio de Janeiro.

-Ressalta que o fato ocorreu na folga do servidor penitenciário. O mesmo não portava armamento do Estado.

– Procedimentos administrativos serão abertos e o fato será apurado pela Corregedoria Setorial da Polícia Penal.

– É importante ressaltar que a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária não compactua com eventuais desvios de conduta de seus servidores e, por isso, possui uma corregedoria séria e atuante.

Fonte: G1