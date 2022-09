Policial militar exige de vítima R$ 2 mil para localizar itens roubados e é expulso da corporação

- Publicidade -

Um ex-policial militar, identificado como Abimael de Oliveira Marques, foi expulso da corporação por exigir R$ 2 mil a uma vítima, com a promessa de localizar os itens roubados dela, no Ceará. A prática foi enquadrada como corrupção passiva.

A decisão da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quinta-feira (1º). A defesa de Abimael informou que ele não agiu para obter vantagem sobre o crime.

O crime aconteceu no município de Missão Velha, no interior do Ceará, em 2017. O órgão disciplinar considerou a atitude do ex-militar como “prática de atos desonrosos ou ofensivos ao decoro profissional”.

O ex-policial disse à vítima que o dinheiro seria repassado a dois informantes, que levariam o homem ao local onde estavam os objetos. Contudo, a CGD informou que o ex-policial mantinha relação com os responsáveis pelo roubo.

Fonte: G1