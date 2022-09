Polícia Militar descobre fábrica de armas caseiras e arsenal é apreendido

- Publicidade -

Polícia Militar de Rondônia desativou uma oficina de fabricação artesanal de arma de fogo durante uma ocorrência no último final de semana no distrito de Rio Branco (Campo Novo de Rondônia). A ação dos policiais resultou na apreensão de um arsenal e várias munições e peças utilizadas para montar os armamentos.

Conforme as informações registradas no boletim de ocorrência, no total foram apreendidas 31 buchas de recarga de cartucho, 184 munições de diversos calibres (12, 16, 20, 22, 28, 32 e 36), duas armas de pressão, pólvora, espoleta, chumbo, peças, acessórios para customização, além de 11 armas de fogo (nove espingardas de diversos calibres, um revólver e uma garrucha), sendo algumas já produzidas e outras em processo de criação.

Os militares foram acionados por um morador para atender uma possível ocorrência de ameaça com arma de fogo, porém a situação evoluiu e a oficina artesanal foi descoberta na residência do suposto agressor, após diligências com autorização da esposa do suspeito para realização de buscas no local.

O suspeito se evadiu e não foi localizado pela guarnição. O material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Buritis para as demais providências cabíveis.