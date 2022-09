Polícia investiga tiros em prédio com bandeira do PT

Um dos apartamentos atingidos tinha uma bandeira vermelha do PT pendurada, o que levou os moradores a considerar que podem ter sido alvo de um episódio de violência política.

Um dos moradores disse ao G1, sem se identificar, que acredita em motivação política.

A Polícia Civil de Pernambuco informou, em nota, que investiga o caso como “ocorrência de disparo de arma de fogo” e que “é prematuro, neste momento, apontar motivação ou a dinâmica dos fatos”.

“Foram vários disparos por volta das 3h40 e tanto atingiram a fachada, entre o sexto e o quinto andar, quanto os apartamentos do quinto e quarto andar. Entendemos que é uma motivação política porque, no sexto andar, um morador tem a bandeira do PT, e dois tiros foram ao lado dessa bandeira. Se tivesse alguém acordado, poderia ser atingido”, disse ele, que registrou ocorrência na delegacia do bairro na manhã desta quarta.

Uma das janelas atingidas por tiros, que não fica no apartamento onde estava pendurada a bandeira, é do quarto de uma criança de 3 anos de idade, mas ela não foi atingida.

Felizmente, ninguém se feriu no episódio.

Metrópoles