Polícia investiga sumiço de mãe e filha durante viagem

De acordo com o boletim registrado pela Polícia Militar, a corporação foi acionada durante a tarde de sexta-feira (9), pelo companheiro da vítima que viajava com ela. Valter Moreira Westermann, 23, informou aos militares que durante o trajeto, que era orientado pelo GPS, seguindo com o veículo pela zona rural, quando o carro estragou.

Ainda segundo o boletim, Ludmila Jesus da Silva, 21 saiu do carro com a filha Kyara, de 3 anos, em busca do sinal de celular para o contato com a mãe de Ludmila. Ao perceber a demora no retorno, Valter Moreira procurou pela companheira e a filha, mas não as teria encontrado.

A Polícia Militar realizou buscas no local e desde às 5 da manhã deste domingo (11), o Corpo de Bombeiros com militares de Belo Horizonte e de Curvelo fazem buscas, acompanhados de familiares da Ludmila que foram para o local assim que foram informados de seu desaparecimento.