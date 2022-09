Polícia Federal será sede de núcleo de controle e comando nas eleições 2022

- Publicidade -

Um encontro realizado na manhã desta sexta-feira, 16, na sede da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SEJUSP) reuniu todos o representantes das forças policiais para discutir a segurança nas eleições de 2 de outubro no Acre.

Durante o encontro, ficou definido que a Superintendente da Polícia Federal será sede do Centro de Comando Integrado. O sistema vai direcionar todas as ações em parceria com as Polícias Civil, Militar, PRF e Exército. Ao todo três mil homens farão a segurança nas eleições 2022 no Estado.

Combate aos crimes eleitorais

De acordo com o delegado da PF, Felipe Peres Fachineli, a ênfase maior será dada na investigação de crimes eleitorais. Principalmente, a prática conhecida como compra de votos.

“Esse núcleo de inteligência vai trabalhar com a apuração dos crimes eleitorais e também com as denúncias feitas pelos telefones 190 e 181”, destacou.