Polícia Civil prende dois por roubo em Rio Branco

Na manhã desta sexta-feira, 02, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE, deu cumprimento a 02 (dois) mandados de busca e apreensão domiciliar nas residências dos investigados W. N. D. M. (25 ANOS) e W. S. R. (32 ANOS), ambos investigados pela prática de crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (Art. 155, §4, incisos II e IV, do CP).

Na ocasião, os policiais deram cumprimento de mandado de 02 (dois) mandados de prisões preventivas, em desfavor do investigado W. N. D. M. (25 ANOS), sendo um pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (Art. 157, §2º-A, I, CP), ocorrido em 15/08/2022, por volta das 15h, no centro da cidade, e outro mandado de prisão pelo crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (Art. 155, §4, incisos II e IV, do CP), ocorrido em 19/08/2022, no bairro Bela Vista, nesta Cidade.

Ontem (01/08/2022), ocorreu crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (Art. 157, §2º-A, I, CP), em um restaurante no bairro do Quinze, por dois indivíduos, no local tinha agente de segurança pública que reagiu o crime e baleou 02 indivíduos, sendo que um deles foi preso no local, e outro, mesmo atingido, conseguiu evadir-se do local.

A equipe da DCORE imediatamente iniciou os trabalhos investigativos, e hoje pela manhã localizou e prendeu o segundo autor. Contra ele, há um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara dos delitos de organização criminosa, e os policiais deram o cumprimento.

A Polícia Civil do Estado do Acre, mantém canal aberto para denúncias onde o cidadão pode usar o aplicativo WHATSAPP para envio de seu relato/denúncia e/ou realizar ligação para o número 99922-1111.vídei

A Polícia Civil garante total sigilo das informações e do denunciante.

