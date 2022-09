Polícia Civil prende 7 por tentativa de homicídio em Sena Madureira

- Publicidade -

Nas primeiras horas desta quinta-feira, 22, a Polícia Civil deflagrou operação e deu cumprimento a sete mandados de prisão e logrou êxito na captura de M. S. da S. (23 anos), L. da S. N. (23 anos), F.V.R. da R. (23 anos), V.R. de L. (21 anos) e F. da S. R. (20 anos) todos sob investigação de tentativa de homicídio qualificado.

As vitimas, D. da S. V.; T. S. F.; M. K. R. B. e R. C. de M., são moradores do município de Manoel Urbano sofreram a tentativa de homicídio, quando divulgado de maneira errônea uma suposta “invasão” na Delegacia de Polícia Civil daquele município.

No caso das vítimas, uma delas ferida por disparos de arma de fogo, buscaram abrigo na unidade policial e se noticiou que os acusados “invadiriam” a Delegacia de Polícia em busca de tirar a vida destas pessoas. O núcleo criminoso responsável pelas ações foi identificado, as medidas judiciais foram pleiteadas e cumpridas as prisões nesta quinta-feira, 22 de setembro de 2022.

Foto: cedida Foto: cedida Foto: cedida

No decorrer das investigações os acusados foram presos por outros crimes e formalizado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante e já cumpriam pena na Penitenciária Evaristo de Moraes e, a partir de agora, também devem responder pela Tentativa de Homicídio Qualificado, por quatro vezes, no contexto das Organizações Criminosas.

Ressaltamos permaneciam soltos R. F. da S (18 anos) e A. da S. A. (27 anos) e foram presos no Bairro São Francisco, Manoel Urbano na data de 21.09.2022, igualmente devem responder pelos mesmos crimes já elencados. Ainda, no dia do ocorrido, foram presas e autuadas em flagrante 3(três) pessoas e 1(um) menor apreendido.

Assessoria da Polícia Civil