Polícia Civil do Estado do Acre, com apoio da Polícia Civil mineira, prende foragido, em flagrante, no estado de Minas Gerais.

Ao final da tarde da última quinta-feira, 22, a Polícia Civil do Estado do Acre, com apoio do Ministério da Justiça, efetivado através de parceira com a Coordenação Geral de Combate ao Crime Organizado/CGCCO – M.O.S.A.I.C.O., e com apoio irrestrito da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, logrou êxito em prender J. L. da S., de 45 anos, homiziado em uma residência localizada no município de Esmeralda/MG.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, trata-se de uma pessoa com vínculos com criminosos do Estado do Acre, principalmente no que tange ao tráfico de drogas, e já havia sido preso em 2015 pelo crime de importar arma de fogo.

Este homem estava homiziada no interior do Estado de Minas Gerais havia mais de sete anos e se utilizava de documentos de identificação falsos para dificultar sua prisão.

Em diligência realizada no munícipio de Esmeralda, Estado de Minas Gerais, a Polícia Civil deu efetivo cumprimento ao seu mandado de prisão prendendo-o. No ato do cumprimento, os policiais localizaram o documento falso utilizado, bem como uma arma de fogo, fato que deu ensejo a prisão em flagrante do investigado, o qual passa a responder por mais um processo, pela pratica de uso de documento falso e posse ilegal de arma de fogo. Após conferência da numeração do armamento apreendido, soubesse que a mesma fora subtraída de um policial penal.

Com o autor foi apreendido ainda um veículo, pois o automóvel estava registrado com documentação adulterada, fato que pode dar ensejo a mais um processo em seu desfavor. Ainda se localizou, dentro do veículo, a quantia de R$ 4.202,00 (quatro mil duzentos e dois reais).

Todo o material, bem como o autor, foram conduzidos a Departamento Estadual de Operações Especiais para o cumprimento das formalidades legais.

A Polícia Civil do Estado do Acre, com o apoio da Coordenação Geral de Combate ao Crime Organizado do Ministério da Justiça, vem reforçando as ações captura de criminosos que coordenam de outras unidades da federação ações criminosas no Estado do Acre.