Polícia Civil deflagra “Operação Ordem Pública” e cumpre 23 mandados judiciais em Senador Guiomard contra organizações criminosas

- Publicidade -

Nas primeiras horas desta quinta-feira, 08 de setembro, a Polícia Civil cumpriu 23 mandados judiciais em Senador Guiomard, durante a “Operação Ordem Pública”, que tem como principal objetivo combater crimes de tráfico de drogas, e neutralizar ações de organizações criminosas que agem na região.

A operação contou com a participação das Delegacias de Acrelândia, Plácido de Castro, Capixaba, Xapuri, Brasiléia e Epitaciolândia, e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), e do Departamento de Policia da Capital e do Interior (DPCI).

Entre os mandados, estão 21 de busca e apreensão, e 2 de prisão preventiva, que durante o cumprimento dos mandados, a Policia Civil prendeu em flagrante, L. da S. S. de 35 anos, R. de O. S. de 27 anos e P. V. P. A. de 24 anos, investigados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, integrar organização criminosa, e porte ilegal de arma de fogo.

Durante a incursão da Polícia Civil, foram apreendidos celulares que já estão sendo periciados pela análise criminal, armas, drogas, e dinheiro oriundo da venda de entorpecentes.

O Delegado-Geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, fala da operação, e da importância da retirada de ativos criminais das ruas.

“O planejamento estratégico é voltado para combater essas organizações criminosas, temos trabalhado com várias ações e essa foi mais uma no sentido de prender essas pessoas envolvidas no crime organizado. O objetivo é desarticular qualquer núcleo de organização criminosa e retirar os ativos criminais de circulação e com isso neutralizar ações criminosas”, destacou o Delegado-Geral de Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel Ferreira.