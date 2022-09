Plano de segurança das eleições deste ano é debatido durante encontro na capital

- Publicidade -

Foi realizada na manhã da última sexta-feira, 16 de setembro, na Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em Rio Branco, uma reunião para tratar sobre o esquema de segurança para as Eleições deste ano.

O encontro contou com a participação de representantes da Justiça Eleitoral, Exercíto, Polícia Federal, PRF, e de autoridades da Segurança do Estado. Na ocasião, foi apresentado o calendário das ações do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

O coronel Paulo César Santos, secretário de Segurança Pública do Acre, falou sobre os principais pontos discutidos na reunião. ” Foi apresentado um diagnóstico prévio dos principais problemas que podem ocorrer no pleito de 2022″.

O gestor também falou sobre como será feita a ‘alimentação’ de informação da plataforma Córtex, ferramenta utilizada pelo Ministério da Justiça para acompanhar operacionalmente as eleições em todo país.

“As ações operacionais para atualização do sistema terão início no dia 26 deste mês até uma hora depois da eleição. O volume de pessoas que irão atuar no setor de Segurança será apresentado até a próxima sexta-feira”, concluiu o secretário.

Fonte/ A Gazeta do Acre