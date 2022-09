“Piti de estrela”, diz Boninho a respeito das exigências feitas por Dua Lipa

- Publicidade -

A cantora Dua Lipa causou polêmica nas redes sociais, na madrugada desta segunda-feira, 12, após pedir embargo na transmissão ao vivo de seu show no Rock in Rio. No Twitter, o diretor Boninho se irritou com a exigência, que descreveu como “piti de estrela”.

Responsável pelo show de encerramento do último dia no Palco Mundo, do Rock in Rio, no domingo, 11, Dua Lipa exigiu que a apresentação só pudesse ser exibida com 30 minutos de atraso no canal Multishow.

A reação do Big Boss repercutiu entre internautas, e um deles até descreveu a apresentação da cantora como “ruim”. “Chato”, replicou Boninho.

“Todo Rock in Rio tem que ter piti de uma estrela e esse ano o prêmio foi para Dua Lipa! Ela pediu que sua apresentação tivesse um delay, atraso de 30 minutos. Pra quê? Essa galera que faz a transmissão é top! Merece Respeito. Ah! Não dá tempo de mudar nada”, desabafou o diretor.

Boninho ainda reclamou de outra exigência da cantora que, segundo ele, atrapalha a experiência para os telespectadores. “Outra coisa chata é essa obigação de não mostrar o palco entre as músicas do show da Dua Lipa! Esfria muito o clima para quem está em casa”, acrescentou.

Apesar da bronca, Boninho voltou atrás em relação à performance da cantora britânica e elogiou a apresentação de Dua Lipa. Na avaliação do diretor do Big Brother Brasil, o empresário da artista, na verdade, é o responsável pelo contratempo.

“Pra terminar essa vibe Dua Lipa… ela é gata, canta muito, esse feat com Elton John, ‘Cold Heart’, é incrível! A culpa é lógico, do mala do empresário! Imagina se ele iria pensar nisso! Enfim, mandou muito bem no show”, finalizou.

Fonte/ Portal Terra