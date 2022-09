PIS/Pasep: Veja se as datas já foram confirmadas

- Publicidade -

O abono salarial PIS/Pasep ainda não foi resgatado por milhares de trabalhadores formais e servidores públicos que têm direito ao benefício. Quem trabalhou em 2020 tem a oportunidade de sacar até um salário mínimo, de acordo com o número de meses de atividade naquele ano.

Já o repasse relativo ao ano-base 2021 foi adiado pelo governo federal e deve ocorrer apenas em 2023. Sobre o próximo calendário, o que já se sabe? Veja a seguir.

Abono PIS/Pasep em 2023

A liberação dos valores ocorre no ano seguinte ao período trabalhado, exceto nos casos de adiamento do calendário. Em 2023, os brasileiros podem ter a chance de sacar o PIS/Pasep em dobro, sendo um referente a 2021 (adiado) e outro referente a 2022.

De acordo com a última previsão enviada ao Congresso, o salário mínimo deve passar para R$ 1.302 a partir de janeiro do próximo ano. Nesse caso, o abono também deve ser reajustado para acompanhar a inflação e evitar perda no poder de compra dos beneficiados.

Até o momento, ainda não há confirmação sobre o valor oficial do PIS/Pasep, nem tampouco se haverá pagamento em dobro ou quando ele ocorrerá. A única certeza é que o benefício terá sim um reajuste com base no salário mínimo.

Sobre o abono salarial

O PIS é voltado para funcionários de empresas privadas, enquanto o Pasep atende os servidores públicos. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo primeiro grupo, e o Banco do Brasil paga o segundo.

A quantia repassada a cada cidadão varia de acordo com o número de meses trabalhados no ano considerado para apuração. Em 2022, por exemplo, o abono vai de R$ 110 a R$ 1.212, veja a tabela:

1 mês – R$ 101

2 meses – R$ 202

3 meses – R$ 303

4 meses – R$ 404

5 meses – R$ 505

6 meses – R$ 606

7 meses – R$ 707

8 meses – R$ 808

9 meses – R$ 909

10 meses – R$ 1.010

11 meses – R$ 1.111

12 meses – R$ 1.212

Fonte: Edital Concursos Brasil