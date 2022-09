Pesquisa Ipec: Lula tem 46% e Bolsonaro, 31%

- Publicidade -

Pesquisa do Ipec, instituto criado por ex-executivos do Ibope, divulgada nesta segunda-feira (12/9), indica que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança da disputa pela Presidência da República, com 46% das intenções de voto. Em segundo lugar, está o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 31%.

No levantamento anterior, Lula tinha 44%, contra os mesmos 31% de Bolsonaro. Dessa forma, Lula subiu dois pontos, no limite da margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos.

Esta é a quarta rodada da pesquisa Ipec para a presidência desde que as candidaturas foram oficializadas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O levantamento, feito de forma presencial, foi encomendado pela Rede Globo junto ao instituto.

A pesquisa ouviu 2.512 pessoas entre os dias 9 e 11 de setembro de 2022, em 158 municípios brasileiros. A margem de erro calculada é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01390/2022. Demais candidatos Ciro Gomes (PDT) apareceu em terceiro na pesquisa Ipec, com 7% das intenções de voto. Na anterior, Ciro tinha 8% e variou, portanto, dentro da margem de erro. Já Simone Tebet (MDB) se manteve com os mesmos 4% da última pesquisa Ipec, divulgada há uma semana. Felipe d’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) também não variaram e mantiveram 1%. Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Padre Kelmon (PTB), e Sofia Manzano (PCB) não chegaram a 1% cada um.