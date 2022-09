Pesquisa Ipec: Bolsonaro tem 53% e Lula 33% no estado do Acre

- Publicidade -

Pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada na segunda-feira (19) revela os índices de intenção de voto para o cargo de presidente entre os eleitores do Acre. O presidente Jair Bolsonaro(PL) lidera a disputa no estado com 53% das intenções de voto, contra 33% do ex-presidente Lula.