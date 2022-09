Pesquisa Imege aponta que Gladson venceria no 1º turno

- Publicidade -

Nova pesquisa do Instituto IMEGE indica que Gladson Cameli (Progressistas) deve vencer no primeiro turno. O atual governador e candidato à reeleição, de acordo com o IMEGE, tem 51% das intenções de votos o que garantiria a sua vitória, já que atinge a maioria dos votos necessárias.

Pela pesquisa, Jorge Viana (PT) aparece com 18%, seguido de Mara Rocha (MDB) 10%, Sérgio Petecão (PSD) 9%, Márcio Bittar com 3%. Professor Euclides (PSOL) e David Hall (AGIR) têm 1% cada um. Eleitores que não sabe em quem votar e os que afirmam que vão votar em branco, ou anular os votos, somam 3% cada um desses grupos.

Em relação ao levantamento anterior, a variação dos candidatos ficou dentro da margem de erro, sem que houvessem mudanças significativas.

O Instituto IMEGE pesquisou 800 pessoas de 16 municípios do Acre, entre os dias 22 e 26 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança da pesquisa é de 95%. As consultas foram feitas presencialmente. A pesquisa está registrada no TRE/AC com o número AC-01531/2022.