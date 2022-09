Perda no esporte: vítima de câncer, Elias Theodorou, ex-UFC, morre aos 34 anos

Após início de carreira com oito vitórias seguidas, ele teve cartel de oito vitórias e três derrotas no UFC. Seus triunfos mais notórios aconteceram contra Eryk Anders, Dan Kelly, Cezar Mutante e Sam Alvey. Depois do fim do contrato com o UFC, Theodorou ainda fez três lutas regionais no Canadá, com três vitórias. A última havia acontecido em dezembro de 2021.