Pela primeira vez príncipe Herry fala da morte da avó

O príncipe Harry se pronunciou nesta segunda-feira (12) pela primeira vez sobre a morte da avó, a rainha Elizabeth II. Ele se referiu à monarca, com quem mantinha uma relação próxima, como uma “bússola para muitos”.

Em um comunicado, Harry, 37 anos, que abandonou a monarquia em 2020, afirmou que é “eternamente grato” a sua avó, morta na quinta-feira (8) aos 96 anos, de quem sente “muita saudade“.

“Vovó, este momento da partida final nos traz grande tristeza, mas sou para sempre grato por todos os nossos primeiros encontros – desde as minhas memórias da minha primeira infância com você, passando por lhe encontrar pela primeira vez como minha Comandante-em-chefe até quando você encontrou minha querida esposa e abraçou seus bisnetos amados“, declarou.

No fim de semana, Harry visitou um local de homenagens à avó em frente ao Castelo de Windsor acompanhado de sua esposa, Meghan Markle, e dos agora príncipes de Gales, William e Kate, em uma rara aparição pública dos dois casais.

Apesar de ter protagonizado uma das maiores polêmicas da família real britânica ao abdicar das funções da família real – e, por consequência, do salário – em 2021 para viver com sua esposa, Meghan Markle, e os filhos nos Estados Unidos, Harry mantinha uma relação próxima e bastante afetiva com sua avó.

Os dois costumavam promover momentos de descontração e brincadeiras em encontros oficiais, e a filha mais nova do casal Harry e Meghan recebeu o nome de Lilibet Diana – uma homenagem à monarca e também à mãe do príncipe, a princesa Diana.

Homenagens

Uma série de cerimônias e homenagens têm sido realizadas desde a morte da rainha, na última quinta-feira(8). Os eventos seguirão até o dia do funeral da monarca, em 19 de setembro. Confira a agenda oficial:

12 de setembro – O caixão com o corpo da rainha sairá Holyroodhouse para a Catedral de St. Giles, também em Edimburgo. O rei Charles III e outros membros da Família Real participarão de uma procissão e assistirão uma cerimônia na catedral.

13 de setembro – O caixão com o corpo de Elizabeth II segue de avião para o aeroporto de RAF Northolt, em Londres, na Inglaterra. O caixão da rainha será então transportado para o Palácio de Buckingham, por estrada.

14 de setembro – Pela tarde, o caixão será transportado em uma carruagem do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, onde o corpo da rainha repousará até a manhã do dia do funeral. Durante esse período, o público também terá a oportunidade de visitar o Westminster Hall para prestar suas homenagens à rainha.

19 de setembro – Finalmente, o caixão será levado em procissão do Palácio de Westminster até a Abadia de Westminster, onde acontecerá o Funeral de Estado.

Fonte: G1