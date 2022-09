Pedro e Everton Ribeiro convocados para a seleção, não serão desfalques no Fla x Flu

- Publicidade -

Jogadores vão do Maracanã direto para o aeroporto

Quando Tite anunciou Everton Ribeiro e Pedro na lista de convocados para a Seleção Brasileira nesta sexta-feira (09), a primeira reação da torcida do Flamengo foi: “em quais jogos ficarão de fora?”, já que a Canarinho joga nos dias 23 e 27 de setembro, na França. Os chamados pelo técnico devem se apresentar no dia 18, data de Fla x Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, a dupla rubro-negra estará apta para o clássico.

O Fla x Flu válido pela 27a rodada começa às 16h (horário de Brasília). Porém, o voo da delegação brasileira parte rumo à Europa às 19h50. Ou seja, Everton Ribeiro e Pedro sairão do Maracanã diretamente para o Aeroporto Internacional do Galeão. A informação da logística da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi divulgada primeiramente pelo jornalista Renan Moura.

Apesar de estarem aptos para o Fla x Flu, Everton Ribeiro e Pedro estão fora do jogo contra o Fortaleza, marcado para o dia 28, às 19h (horário de Brasília), no Castelão, pela 28a rodada da competição. Os jogadores retornam ao Brasil no mesmo dia, porém, às 19h35. Portanto, não viajam com o Flamengo para a capital cearense.

O Brasil faz os dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo do Catar nos dias 23 e 27 de setembro. O primeiro adversário será Gana, às 15h30 (horário de Brasília), em Le Havre, na França. O segundo duelo acontece diante da Tunísia, no mesmo horário, em Paris. Depois disso, a convocação final, para o Mundial, acontece no dia 7 de novembro.

Antes do Fla x Flu, o Rubro-Negro tem mais dois compromissos na temporada. O primeiro é neste domingo (11), às 19h (horário de Brasília), contra o Goiás, em Goiânia, pela 26a rodada do Campeonato Brasileiro. Já na quarta-feira (14), o Mengão encara o São Paulo, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã.

