Pedro celebra convocação e exalta volta por cima no Flamengo: ‘Resiliência, trabalho e fé’

Em grande momento no Flamengo, Pedro recebeu o chamado de Tite e vai representar o Brasil nos últimos amistosos antes da Copa do Mundo. Para celebrar a convocação, o atacante publicou um vídeo nas redes sociais e falou sobre a trajetória no Rubro-Negro.

Na publicação, Pedro comentou que viveu altos e baixos no Clube da Gávea e, por isso, a convocação é ainda mais satisfatória. Além disso, agradeceu a todos que o acompanharam nessa volta por cima, desde a chegada de Dorival Júnior.

O apoio da torcida do Flamengo foi fundamental no grande fase de Pedro. Ainda com Paulo Sousa, o atacante estava no banco de reservas e chegou a ser especulado no Palmeiras, mas o Rubro-Negro bancou o jogador. Agora, colhe os frutos do excelente momento do artilheiro.

VEJA A MENSAGEM DE PEDRO NA ÍNTEGRA

“Evoluir é um dos processos mais bonitos que podemos ter em vida. Errar e acertar; cair e levantar; dúvidas e certezas. Os dois lados estão sempre como possibilidade de escolha.

Aqui no Flamengo eu vivi todas as fases. Sem exceção. Em qualquer uma delas sempre procurei EVOLUIR. Acredito que essa seja a palavra. Evolução. Resiliência, trabalho e fé. Nunca deixei de acreditar em mim e no meu trabalho. Isso me manteve firme.

Agradeço a cada um que esteve comigo. Vocês fazem parte desse momento especial. Que seja apenas o começo. Obrigado, Flamengo

e Nação. Sem vocês não seria possível. Sou grato por todo apoio que me deram.

O tempo de Deus é perfeito! Obrigado, Jesus!”

Pedro disputará os amistosos contra Gana e Tunísia, nos dias 23 e 27 de setembro, respectivamente. Com isso, ele deve desfalcar o Flamengo em jogos no Brasileirão, mas, por enquanto, segue à disposição. Ele tem tudo para ser relacionado no duelo diante do Goiás, neste domingo, na Serrinha.

Fonte: Lance!