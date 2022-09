Pediu pra sair: Após pedir exoneração da casa civil, a ex-secretária adjunta da Sesacre, Muana Araújo está fora

- Publicidade -

A manhã desta segunda-feira, 12 de setembro, começou cedo e pra lá de agitada nos corredores da casa civil. O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, publicou no Diário Oficial (DOE), a exoneração, a pedido da ex-chefe de departamento da Casa Civil do Acre, Muana da Costa Araújo.

Antes de entrar para a Casa Civil, Muana ocupava o cargo de secretária adjunta executiva da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), e quatro dias após ser exonerada, em 2022, foi nomeada na Casa Civil.

Até o momento não foi explicado o motivo da saída de Muana.