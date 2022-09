Pedido de falência do GOOGLE é aceito por Tribunal Russo

- Publicidade -

Ontem, um tribunal de Moscou aceitou o pedido de falência realizado pela unidade da Alphabet no país. A controladora do Google fez o pedido pouco após o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia.

Apesar disso, outros serviços, como Gmail, Google Maps, Android e Play Store continuarão disponíveis no país.

Contexto

Depois de limitar a sua atuação na Rússia para denunciar a invasão à Ucrânia, as contas do Google foram confiscadas, impossibilitando o pagamento de fornecedores e funcionários da empresa no país.

Nas palavras do porta-voz da companhia, essa apreensão da conta bancária tornou insustentável o funcionamento do escritório na terra do Putin.

Baita prejuízo

Em julho, a companhia foi multada em cerca de R$ 2 bilhões por não remover conteúdos considerados ilegais pelo governo russo.

A punição se aplicou principalmente a vídeos do Youtube relacionados à guerra.

Fonte/ Portal The News