Patrão cuida da filha de funcionária para ela não desistir do emprego: “Bem-vinda ao time!”

Uma funcionária de uma empresa no México cogitou sair de seu emprego pois não tinha com quem deixar sua filha bebê; ao perceber isso, seu patrão, Luis Ricardo Ruiz, resolveu cuidar da mais nova enquanto a mãe estivesse ocupada trabalhando. O empresário é dono de uma gráfica na cidade de Guasave, em Sinaloa.

Através da rede social Facebook, Luis Ricardo comentou sobre o evento. “Vianey é filha de Rosita. Nos últimos dias, ela tem vindo nos visitar diariamente porque Rosita não conseguia encontrar alguém para cuidar dela e queria pedir demissão. Eu disse para ela não desistir por causa disso, que ela poderia trazer a filha para a BigPrint quando quisesse e agora ela fica aqui, bem do meu lado”, escreveu ele.

Ainda em texto, ele continuou: “Vocês sabem que não demora meses ou anos para se apegar a uma criança, então eu até já dei a ela um apelido carinhoso, Zarita. Bem-vinda ao time BigPrint, Zarita! Você torna nossos dias muito mais felizes”, completou com entusiasmo. O post do empresário viralizou na plataforma e já conta com mais de 32 mil reações, além de 23 mil compartilhamentos, fato que surpreendeu Ruiz.

Para um veículo local, ele relatou: “Estou muito surpreso que o post tenha viralizado. Não fizemos com essa intenção, mas esperamos que sirva para motivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Precisamos apoiar um pouco mais os nossos colaboradores”, contou ele. “Todos trabalhamos para que não falte nada aos nossos filhos, mas no final acabamos sentindo falta deles, porque ficamos presos no trabalho sem poder apreciar a companhia deles. Bênçãos a todos por suas boas vibrações”, completou o chefe da funcionária.