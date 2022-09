- Publicidade -

Um pastor, de 62 anos, morreu durante um culto na noite desse domingo (11/9) em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano. Segundo o Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, a vítima, que sofreu um mal súbito, dirigia a celebração na Igreja Evangélica Manancial de Água Viva, localizada na Rua Nilton Gonçalves, bairro Guarani, quando o fato ocorreu.