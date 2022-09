Pastor é executado a tiros quando chegava para realizar culto em igreja; Veja vídeo

- Publicidade -

Pastor evangélico identificado como Wilfrido Arce foi executado tiros em frente à igreja onde ministrava cultos, na noite desta quinta-feira (22) no Bairro Jardin Aurora em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha à sul-mato-grossense Ponta Porã, na fronteira entre Brasil e Paraguai.

Wilfrido era o proprietário e pastor do local de culto, chamada de Igreja do Céu. O ataque ocorreu na Avenida Guyra Campana e Mainumby, no bairro Jardín Aurora.

De acordo com informações, a vítima ao local, quando foi executado com vários tiros realizado por pistoleiros. O pastor também seria dono de uma loja de ferragens e materiais de construção. A Polícia Nacional e representantes do Ministério Público foram ao local.

Veja vídeo: