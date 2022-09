Pássaros silvestres são resgatados em ações da polícia 

- Publicidade -

Trinta e dois pássaros silvestres foram resgatados em ações da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), realizadas nas cidades de Juazeiro do Norte e Iguatu, no interior do Ceará, nesta sexta-feira (23).

De acordo com a PM, a primeira apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina, em Iguatu. Na ocasião, os agentes avistaram em uma residência na localidade de Sítio Barriguda uma residência com vários pássaros da fauna silvestre em gaiolas no alpendre. Ao avistar a composição, o morador do imóvel fugiu.

Na casa, os militares apreenderam 10 pássaros bigodeiros, três golas, um viana e um papa-capim. Os animais foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia Regional de Iguatu.

Já por volta de 16h, uma equipe do Polícia Militar foi comunicada sobre um criatório irregular de pássaros silvestres no Beco da Amizade, em Juazeiro do Norte. No local encontrava-se apenas uma moradora, a qual informou que os animais pertenciam ao esposo dela que viajava para Missão Velha.

Com autorização da mulher, os agentes adentraram a casa e apreenderam 17 pássaros: cinco golas; quatro bigodeiros; três galos-da-campina; dois canários-da-terra; um lambu; um sanchaçu; e um papa-capim.

Todos pássaros foram entregues na ONG BiodiverSe, onde passarão por uma triagem para, posteriormente, serem devolvidos para a natureza com segurança.

A polícia ressalta que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, é crime ambiental.

A população pode denunciar crimes ambientais através do número 190.

Fonte: G1